Sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7, Fratelli d’Italia continua a crescere. La perde lo 0,5%, mentre M5S e Pd vengono puniti dagli elettori.

Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere in credibilità e consenso. La coerenza delle posizioni e la validità delle proposte evidentemente premiano. FdI guadagna un altro 0,4% raggiungendo il 16,1 per cento.

M5S in caduta libera. I pentastellati, infatti, scendono sotto quota 15%. Tra confusione, liti, errori, contraddizioni (e soprattutto incapacità politica) devono accontentarsi del 14,9%, una cifra molto lontana da quella che li ha portati al governo.

Anche il partito di Zingaretti non se la passa bene, a quanto pare l’abbraccio con i 5 Stelle non si sta dimostrando una mossa vincente per il Pd.

Sondaggio Swg, al centro-destra il 46,5% dei voti