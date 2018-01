Andrai a votare il 4 marzo? Sì, è un dovere civico

Andrai a votare il 4 marzo? Ecco il quesito che poniamo ai nostri lettori. Le prossime elezioni politiche si terranno il 4 marzo 2018. Si voterà non solo per le elezioni politiche nazionali, ma anche per le regionali in Lombardia e Lazio. Per il Molise c’è ancora un punto interrogativo sulla data del voto. Da più parti si chiede con forza di votare insieme alle politiche per non sperperare più di 3 milioni di euro di soldi pubblici. Al momento sulla data del voto non c’è nessuna certezza e questo rischia di infiammare ancora di più una campagna elettorale che si prospetta infuocata.