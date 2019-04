Riportiamo un estratto di un articolo a cura di Giorgio La Porta

Non solo Fratelli d’Italia potrebbe superare Forza Italia, ma Giorgia Meloni stessa potrebbe sorpassare Berlusconi nel numero delle preferenze raccolte in tutta Italia. Lo scenario possibile.

Il partito di Giorgia Meloni ha superato la sua fase organizzativa e si prepara ad una primavera di consenso politico dopo l’affermazione di Marco Marsilio alla Presidenza della Regione Abruzzo. Se qualche mese fa ho pubblicato una durissima analisi che criticava fortemente la chiusura a riccio del partito di Giorgia Meloni nei confronti di tutte le realtà politiche, da qualche mese Fratelli d’Italia ha invertito la rotta e ha deciso di allargare il fronte della Destra italiana a realtà che non fossero necessariamente figlie dell’esperienza di Alleanza Nazionale e del Movimento Sociale.

L’alleanza tanto con Raffaele Fitto, quanto con i Conservatori europei ha permesso ad un partito che veniva percepito come piccolo, di diventare un polo di attrazione dei consensi. Alternativi a Forza Italia nel centrodestra e capaci di attrarre i voti dei sovranisti che non sostengono il Governo giallo-verde, oggi i ‘fratellini’ raccolgono i frutti di una scelta chiara e coerente.

La congiunzione che può favorire il partito erede di Alleanza Nazionale e può permettergli il sorpasso su Forza Italia non è affatto impossibile, per non dire possibile, se non addirittura probabile.

