di Tonino Atella

Altra perdita consistente in tema di festività popolari nei Comuni molisani. Non si terrà infatti a Pozzilli la popolare Festa di Sant’Anna, da tradizione celebrata il 25 e 26 luglio con tanta partecipazione popolare. Stante le restrizioni da covid la ricorrenza vivrà quest’anno solo dei riti liturgici, rinunciando in toto ad ogni sorta di appuntamento civile come le tradizionali serate conviviali sul piazzale antistante la chiesa madre mentre sul palco si esibivano personaggi dello spettacolo e della musica leggera. Si ricorda tra gli altri la serata con Fausto Leali, capace di attirare migliaia di spettatori da ogni angolo dell’estremo Molise dell’ovest per uno spettacolo assolutamente indimenticabile. Come pure non ci saranno sul corso principale e lungo le traverse collegate stand di paninari, bibite, noccioline ed ambulanti vari che tanto attiravano e facevano festa. Niente di tutto ciò quest’anno, ma solo riti religiosi per celebrare Sant’Anna, Protettrice di Pozzilli. “Tocca accontentarsi ed adeguarsi -si raccoglie tra la gente di Pozzilli- sperando in tempi migliori. L’augurio di tutti noi è di festeggiare Sant’Anna come da tradizione il prossimo anno, riproponendo la ricorrenza nella sua totalità storica sia sotto il profilo religioso che relativamente all’aspetto civile”.