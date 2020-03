Nella giornata di ieri, la NUOVA EDILPOSA S.r.l. di Campobasso ha liberamente consegnato alla Questura mascherine facciali in Tnt da destinare al personale della Polizia di Stato che opera in questa provincia.

Il gesto di solidarietà nei confronti dei poliziotti impegnati in questi giorni nelle attività di controllo sul rispetto delle misure dettate dal Governo per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, è stato elogiato dal Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, che ha sottolineato l’importanza assunta, in un momento così particolare per il nostro Paese, da tali manifestazioni di incoraggiamento e di vicinanza da parte dei cittadini per tutti coloro che quotidianamente sono chiamati a profondere il massimo impegno per la tutela della collettività.