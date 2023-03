Solidarietà e vicinanza socio/morale/umanitaria di FuturoMolise al giornalista statunitense Evan Gershkovich del Wall Street Journal arrestato in Russia per presunto spionaggio industriale

C’è profonda preoccupazione negli ambienti giornalistici Usa per l’incolumità del reporter

FuturoMolise è al fianco del giornalista Usa, esprimendo piena solidarietà sociale, morale ed umana, arrestato in Russia per presunto spionaggio industriale, vicenda che ha colpito il mondo giornalistico occidentale e non solo. La storia. Evan Gershkovich, reporter del Wall Street Journal, è stato preso con la forza all’uscita del ristorante Bukowski Grill in via Karl Liebknecht a Mosca e caricato di peso su un pullmino subito allontanatosi dalla zona, facendo perdere le proprie tracce, secondo quanto riferito da chi ha assistito alla violenta ed improvvisa scena. Anche l’agenzia giornalistica moscovita Ria Novosti ha dato notizia del tutto. E’ quando accaduto al giovane giornalista statunitense, accusato dalle autorità russe di spionaggio industriale e che rischia sino a 20 anni di carcere. Dal giornale per il quale il reporter lavorava subito è stata espressa profonda preoccupazione per l’incolumità dell’uomo, chiedendone l’immediata liberazione in attesa che si chiarisca la sua posizione. Dalle prime notizie trapelate sembrerebbe che il reporter Usa sia accusato di aver diffuso notizie su un complesso militare/industriale, dal che l’addebito di spionaggio. In base all’art 276 del Codice Penale Russo l’uomo rischia sino a vent’anni di reclusione. Immediate, si diceva, le reazioni del mondo occidentale dell’informazione che chiede la piena tutela dei diritti dell’uomo e preliminarmente la sua liberazione. Su tale lunghezza d’onda si posiziona in tutta convinzione FuturoMolise, perché allo statunitense siano assicurati l’incolumità fisica, il rispetto dei propri diritti ed il ritorno alla libertà, in attesa di far piena luce sulla vicenda.