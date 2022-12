RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il 2° Evento dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale organizzato dalla Accademia Dinastica Universitaria della Nob fam AGRICOLA con la Delegazione Roma -Lazio nella persona dell’ Amico Principe Massimo Spadoni Di Roccafluvione in collaborazione con il Delegato Marketing della Accademia.

Un grazie particolare va anche al presidente della Nobile Accademia Leonina Cristian Raponi II e tutti i partner, a tutti i Nobili e Notabili provenienti da ogni angolo d’Italia che hanno deciso di Unirsi a Noi riconfermando i veri Valori dell’ Aristocrazia sfidando un sistema che ha sempre chiuso le porte a chi è meritevole.

Ringrazio Anche gli Amici Nobili che verranno dall’estero proprio per rafforzare L’aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale e con essa i Suoi Valori….

Desidero ringraziare il Vescovo di Ostrog e Nikšić Boris Bojović della Chiesa Ortodossa di Montenegro che arriverà in Italia per presenziare ad un Evento e Cerimonia di spessore a carattere Internazionale, ringrazio per la presenza ufficiale di Mons. Jean-Marie Gervais, Prefetto Coadiutore del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

Desidero ringraziare il Comune di Pescolanciano per il Suo Patrocinio e la presenza del Sindaco e i tanti Amici Del mondo Militare che hanno fortemente Apprezzato questo nostro Evento Culturale a carattere solidale che tratterà il Tema: “L’Araldica Militare e il pregio del Blasone”

Ovviamente un Grazie va al Conte Enzo Modulo Morosini curatore del Libro D’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili con Annesso Armoniale Storico Generale Italiano nonché Senatore Accademico di Merito dell’ADUOMSSAN e a tutti gli illustri relatori quali il colonnello com. della Croce Rossa Italiana Gerardo Di Ruocco, sorella Ornella Zagami ispettrice regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana regione Lombardia e il dott. Pierluigi Romeo.