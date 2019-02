Andrà in scena domenica 3 marzo alle ore 18.30 al teatro Savoia lo spettacolo dedicato al pubblico da zero a cento anni e intitolato “Sogni in scatola”. Dopo il successo della rappresentazione al Savoia di San Valentino per gli adolescenti “Orfeo Euridice Ermes”, prosegue il progetto Fondazione Molise Cultura e Regione Molise Assessorato Turismo e Cultura finalizzato a far conoscere la cultura ai più piccoli, abituandoli ad andare a teatro in tenera età con le famiglie.

I biglietti sono disponibili on line dal sito www.fondazionecultura.it nella sezione biglietti on line e alla biglietteria del teatro; il costo del biglietto è di 5 euro.

Sogni in scatola è un mondo fatto di cartone, scatole e imballaggi. Uno spettacolo in cui tutto è possibile. Due piccoli e buffi personaggi saranno complici di enormi creazioni, tutto ai loro occhi è gigante e fuori misura come per gli occhi di un bambino. Ed è con questo sguardo che riusciranno ad immaginare realtà incredibili, divertendosi a vestire i panni della tradizione e della contemporaneità, trasportando il pubblico in un diver – tente viaggio surreale. Quante cose può diventare una scatola?…..una scatola può essere tutto… una spedizione, un trasloco, o anche solo sogni, una scatola può diventare all’occorrenza qualsiasi cosa… l’importante è crederci…anzi… basta crederci.