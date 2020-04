L’Arma in prima linea in occasione dell’emergenza nazionale del COVID-19.

In questo periodo di emergenza ancor più importante risulta la prosecuzione del servizio svolto dalle pattuglie dell’Arma della Compagnia di Isernia che come già avvenuto nelle settimane scorse stanno effettuando in caso di necessità la consegna di medicinali salvavita ed attrezzature medicali.

Oltre alle doverose attività di controllo del territorio finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni emanate per contenere il fenomeno del contagio l’azione dei Carabinieri è indirizzata agli interventi di soccorso in supporto alla cittadinanza che necessita di aiuto, specialmente a favore dei più anziani e degli ammalati cronici.

In particolare, nella giornata di ieri, un’anziana donna 80enne sofferente di diabete, residente in un paese della provincia, si è rivolta al “112” per chiedere l’aiuto dell’Arma poichè aveva necessità di reperire un importante medicinale considerato che nel centro in cui risiede non è presente la farmacia.

Il militare addetto al “112” prontamente ha inviato presso l’abitazione della richiedente la pattuglia più vicina, presente sul territorio, i cui componenti hanno bussato alla porta dell’anziana che alla vista dei Carabinieri ha manifestato grande gratitudine ed assoluta riconoscenza per la puntuale presenza.

Il medicinale acquistato dalla farmacia è stato celermente consegnato all’interessata che è stata rassicurata in ordine a future richieste di assistenza.