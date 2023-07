Consensi e partecipazione popolare per la recente Festa della Madonna del Carmine a Venafro.

Estratto il biglietto vincente ( serie U 031) della lotteria per aggiudicare una fiammante vettura DR.

Tutto il Comitato Festa a ballare sul palco con artisti ed effetti scenici dell’applaudito spettacolo musicale ANNI ’90, prima dei bellissimi e spettacolari giochi pirotecnici conclusivi. Poco prima l’estrazione del biglietto vincente della lotteria che metteva in palio una fiammante vettura DR, ossia serie U 031, il cui possessore al momento resta ancora sconosciuto. Così è calato il sipario a Venafro sull’annuale festa in onore alla Madonna del Carmine, una tre giorni di appuntamenti religiosi e civili che ha visto tanta partecipazione popolare. Per l’aspetto religioso da segnalare la novena nella ristrutturata Chiesa del Carmine, le sante messe, la cerimonia dello Scapolare e la solenne processione della serata del 16 luglio con la statua della Madonna di Monte Carmelo portata a spalla nei rioni occidentali della città. Altrettanto fitto il programma civile. Il concerto bandistico “Città di Venafro” in giro nei due giorni nell’abitato, quindi l’apprezzatissimo “Concerto alla Vergine” del movimento “I Venafrani per Venafro” che d’intesa col comitato festa ed avvalendosi del finanziamento di un devoto cittadino ha promosso l’apprezzata serata lirico/musicale con artisti di diverse regioni del centro Italia e l’assai affollato concerto di Andrea Sannino, esibitosi col suo spettacolo “Mosaico” dinanzi all’enorme folla che circondava tutt’intorno la Cattedrale. Uno spettacolo, quest’ultimo, che ha incassato unanimi soddisfazioni per la positiva proposta musicale e culturale dell’artista di Ercolano, capace di “toccare” le corde di tanti proponendo temi di gusto che la folla ha accolto a piene mani. E Andrea Sannino, vista la platea di fronte, non si è sottratto dando il meglio di sé, ringraziando più volte Venafro e dedicando a tutti il suo spettacolare “Abbracciame”, tema portante del proprio spettacolo. Perciò “ Chapeau ! “ a quanti hanno concepito, organizzato e proposto la tre giorni di celebrazioni e festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine a Venafro !