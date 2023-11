di Redazione

Il Collettivo Divergente, il Parco Olivo Venafro e la Fondazione Mario Lepore esprimono profonda soddisfazione per la riuscita della “Festa dell’Albero 2023”.

L’evento giunto alla terza edizione si è diviso in due momenti: nella mattinata si è messo a dimora di un leccio in Via Milano, in sostituzione di un albero precedentemente tagliato, con la presenza di tanti bambini che con il loro impegno, la loro attenzione e loro poesie hanno emozionato i presenti e gli organizzatori impreziosendo l’evento, mentre nel pomeriggio, presso i locali comunali di Palazzo Armieri, si è tenuto un incontro sull’importanza del verde pubblico e della necessità di un progetto strutturato e lungimirante.

Gli organizzatori ringraziando il prof. Ferdinando Alterio per la passione e i pregevoli interventi di approfondimento, le alunne e gli alunni della 5/A e della 5/B della primaria e della 1/C e 1/D della secondaria dell’Istituto Pilla di Venafro, le docenti e i docenti e la dirigenza scolastica per la pazienza e la disponibilità, l’amministrazione comunale per il patrocinio, la disponibilità e la presenza del Sindaco Alfredo Ricci e degli assessori Angela Maria Tommasone e Oscar Simeone, danno appuntamento alla prossima edizione con l’intento di ampliare l’evento per promuovere ancor meglio un idea di ecologia sociale.