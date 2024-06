di Redazione

In un clima di soddisfazione e orgoglio, l’Istituto Tecnico Economico dell’IISS “G.Lombardo Radice” di Bojano celebra quest’anno il successo straordinario di due studentesse del terzo anno che hanno raggiunto un risultato eccellente: la perfezione in pagella. Con tutti 10 in ciascuna materia, Rossella Di Lollo e Fabiola Gianfrancesco hanno dimostrato un impegno e una dedizione che le hanno portate a essere riconosciute come vere e proprie eccellenze della scuola. Rossella e Fabiola frequentano la classe III A dell’ITE e nonostante la loro giovane età, il loro percorso scolastico si distingue per la costanza e la determinazione con cui hanno affrontato ogni sfida scolastica. Apprezzamenti lusinghieri ed elogi da parte del Dirigente Scolastico, Anna Paolella e dell’intero Consiglio di classe: Patrizia Iannetta, Marina Leone, Italia Martusciello, Daniela Pallotta, Edoardo Ricci, Sonia Romano, Teresa Spina, Antonio Volpacchio, Giovanni Zurlo. “Siamo estremamente orgoglios di loro”, ha dichiarato la professoressa Italia Martusciello “Non è solo questione di studio, ma anche di metodo e passione”. Le due alunne non sono solo bravissime discenti ma anche buone amiche. “Ci siamo sempre confrontate “, racconta Rossella, “ci sosteniamo a vicenda e questo ha fatto la differenza”. Fabiola aggiunge: “La nostra amicizia è stata fondamentale. La collaborazione ci ha aiutato a superare i momenti difficili e a mantenere alta la motivazione”. Il curriculum del terzo anno di un Istituto Tecnico Economico non è certo leggero. Tra le materie principali, le due ragazze hanno dovuto affrontare con particolare zelo due discipline fondamentali come Informatica ed Economia aziendale. “Il segreto è stato non lasciare mai nulla indietro e affrontare ogni argomento con curiosità”, spiegano. “Abbiamo sempre cercato di capire a fondo ciò che studiavamo, senza limitarci a memorizzare”. Rossella e Fabiola hanno già le idee chiare per il loro futuro. Entrambe sognano di proseguire gli studi universitari, perché affermano “La scuola ci ha dato una base solida, ora vogliamo costruire il nostro futuro”. Le due alunne hanno poi conquistato il cuore dei loro compagni di classe, sempre prodighe nell’aiutarli e spronarli, fornendo supporto e suggerimenti. Infatti, la solidarietà è la cifra del loro temperamento. Sono state un punto di riferimento per tutta la classe. La loro storia è diventata un simbolo di come la dedizione e il supporto reciproco possano condurre a traguardi eccezionali. Sono la prova vivente che il duro lavoro paga. Speriamo che il loro percorso ispiri molti altri studenti a dare il meglio di sé. Inoltre, va sottolineato che si sono impegnate in tantissimi percorsi di educazione civica, sono diventate un esempio di come si possa coniugare l’eccellenza accademica con un forte senso di responsabilità civica. Notevole è stata anche la loro applicazione e partecipazione ad attività progettuali e Concorsi Nazionali che sovente le ha viste raggiungere le prime posizioni. Grande il loro impegno nel campo dei diritti umani e si sono particolarmente distinte in percorsi proposti dall’EIP ITALIA, grazie all’insegnamento, alla passione e alle sollecitazioni della Preside Anna Paola Tantucci. Il successo di Rossella e Fabiola non è solo il risultato di un anno di studio intenso, ma anche il riflesso di un ambiente scolastico e di docenti che hanno saputo valorizzare le loro potenzialità. Il loro itinerario è un esempio luminoso di come la passione per lo studio possa portare a raggiungere vette straordinarie. Auguriamo a entrambe un futuro ricco di successi e soddisfazioni.