di T.A,

“Gaudium magnum”, grande gioia per i “cinque residenti cinque” (due mariti e mogli ed un single) del Nucleo Leone, piccolissimo agglomerato rurale sulle colline di Pozzilli. E’di nuovo leggibile infatti la scritta “BORGATA” sulla tabella stradale del mini rione, che finalmente nella sua interezza si può leggere di nuovo per intero, ossia “ BORGATA – NUCLEO LEONE – COMUNE DI POZZILLI “ ! E tanto basterà, si vuole ritenere, perché torni serenità e tranquillità piena in cima alla collina del Comune dell’isernino, alquanto agitato negli ultimi giorni dall’inspiegabile episodio -attuato forse nottetempo da sconosciuti- della cancellazione con spray nero del termine “BORGATA”! A ripristinare il tutto a “tambur battente” ha provveduto il Comune di Pozzilli con apposita squadra tecnica di operai, per cui presto la “storiella” cadrà nel dimenticatoio con buona pace per tutti. Sia lecito però, prima che il sipario scenda definitivamente sull’accaduto di minima rilevanza, chiedere : a chi e perché dava fastidio il termine “BORGATA”, inspiegabilmente cancellato ? O forse, Lor Eccelsi Signori, l’hanno interpretato come termine offensivo !?! Bah, valle a capire certe situazioni !