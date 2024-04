di Redazione

Interessante e utile il seminario sulla gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione organizzato dall’ACEM-ANCE Molise insieme al Servizio Ambiente della Provincia di Campobasso e svoltosi ieri sera presso la sede di Via Cardarelli. Numerosa e interattiva la partecipazione sia in presenza che da remoto da parte delle imprese associate. Dopo i saluti introduttivi del Presidente Corrado Di Niro, la relazione tecnica è stata svolta da Nicola Ciarmela, Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Campobasso, il quale si è soffermato sul raggruppamento e deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in cantiere e sui vai adempimenti previsti dalla normativa vigente: registro di carico e scarico, formulario, MUD, disciplina sanzionatoria e con accenno finale al nuovo sistema di tracciabilità denominato RENTRI. Al termine è stata data risposta ai vari quesiti pervenuti dalla platea. “Siamo ampiamente soddisfatti del successo avuto dal seminario e del chiarimento dei dubbi alle imprese grazie alla partecipazione del geometra Ciarmela, che ha risposto in maniera puntuale sulle questioni e problematiche sottoposte dagli intervenuti” dichiara il Presidente dell’Associazione Corrado Di Niro.