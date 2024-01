di Redazione

La società della Fc Matese comunica che “in seguito alle dimissioni irrevocabili da presidente del club del dott. Luigi Rega, ha ritenuto doveroso accettarle nel rispetto dei rapporti di amicizia esistenti tra le parti, sottolineando un profondo ringraziamento per il lavoro svolto alla guida della società verde-oro fino a oggi. Una figura, quella di Rega, è e resterà per sempre nella storia del Football Club Matese. Contestualmente è stato eletto come nuovo presidente Carmine Matera, imprenditore anche lui da anni legato al progetto matesino. Alla neo ‘guida’ il più grande in bocca al lupo per queste giornate di campionato di Serie D Girone F che saranno decisive per la conquista dell’obiettivo prefissato della salvezza. L’amministratore Delegato Bruno Pagliaro ringrazia in nome della società il Dott. Luigi Rega per tutto quello che ha fatto, esprimendo stima e affetto. La società comunica inoltre, a tutti i tifosi, la volontà di ‘salvaguardare’ un gruppo squadra e con i nuovi arrivi di portare alla salvezza della categoria. Arrivano mesi importanti per il futuro della società e della storia del club, serve essere tutti uniti verso quello che è il ‘traguardo’ della permanenza in Serie D. Crediamoci, INSIEME!”