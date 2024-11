di Redazione

Diverse attività multidisciplinari hanno caratterizzato il Campus CIP-INAIL che si è appena concluso a Campobasso. Tre intense giornate che da venerdì 1° novembre fino alla scorsa domenica hanno impegnato 16 assistiti Inail alle prese con nuoto, equitazione, badminton, calcio balilla e bocce. Protagonista “Socializziamo nello sport”, una iniziativa che ancora una volta, ha voluto promuovere la cultura della inclusione, della integrazione e dell’attività fisica per far bene a corpo e mente. I neo atleti hanno accolto con entusiasmo le ‘discipline’ proposte, praticandole tutte con divertimento ma anche con un pizzico di competizione. Così il contatto con l’acqua, la sensazione di leggerezza. Per alcuni, quella in piscina, una prima esperienza, che ha regalato non poche soddisfazioni. Poi le emozioni nel salire in sella ad un cavallo: momenti speciali immersi nella natura, superando timori ed instaurando un rapporto diretto con l’animale. Ed ancora il gioco di sempre, comunemente detto biliardino, che continua ad appassionare e divertire ad ogni età e che, oggi, rappresenta una vera e propria disciplina sportiva. O le bocce, attività coinvolgente e dinamica per divertirsi insieme! Infine, il badminton, tra i più veloci sport di racchetta, che richiede agilità e prontezza di riflessi per scambi rapidi e movimentati recuperi. “Continuiamo a proporre i nostri campi con l’intento di fare avvicinare gli assistiti Inail allo sport – ha commentato il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Il clima resta quello di sempre: gioviale, di coinvolgimento e divertimento impegnandosi nelle discipline e portando a casa importanti risultati”.