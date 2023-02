Recapito della posta sempre più a rilento e in ritardo a Venafro

Le lamentele dei cittadini che presentano reclami agli sportelli postali

“Il postino bussa sempre due volte”, titolo dell’indimenticabile film drammatico degli anni trascorsi che purtroppo non è affatto rispondente alla realtà dei fatti quanto meno a Venafro capoluogo, dove appunto il postino … non bussa da giorni ! In effetti è operativa la nuova disposizione secondo la quale il postino bussa ed arriva a giorni alterni per smistare posta, ma la verità è che da settimane la posta ordinaria non viene più recapitata e si contano a decine i reclami e le proteste degli utenti alla sede postale cittadina di piazza D’Acquisto, dalla quale viene spiegato che “La posta ordinaria è lavorata a Isernia. Noi da Venafro non abbiamo alcunché a che fare con tale servizio”. Risulta, si chiede ai lavoratori della sede postale venafrana, che sussistono problemi nella consegna della posta a Venafro ? “Da quanto viene segnalato dai venafrani all’ufficio postale della città -si spiega- il servizio incontrerebbe più di qualche problema. Bene comunque faranno gli utenti a presentare reclami, non per pura cattiveria ma perché le cose migliorino, agli sportelli postali venafrani perché i problemi siano risolti nel breve”. In effetti c’è tanta posta che ha il carattere dell’urgenza e non si possono aspettare giorni, settimane perché il cittadino la riceva. Dove sussiste il problema in argomento ? La giovane età dei nuovi postini e quindi la loro relativa esperienza ? O anche l’esiguo numero di tali lavoratori in rapporto alla quantità della posta da smistare ? O ancora problemi nella lavorazione della posta stessa a Isernia ? Aldilà della motivazione vera, certa cosa é che il servizio non va affatto, per cui occorre intervenire per porvi rimedio. Nel frattempo, checché l’apertura di questo articolo, il postino non bussa più due volte a Venafro, ma addirittura nient’affatto !