di Redazione

Si terrà ad Isernia sabato 16 novembre alle ore 21.00 presso l’aula magna della Diocesi

in Via Mazzini, “CandleLife, concerto solidale a lume di candela”, format ideato da

Kimos Onlus e inserito nel programma della “Smaratona Telethon 2024”.

Ospite della serata sarà la “Cineorchestra” di Castelpetroso che eseguirà dal vivo temi

tratti dalle colonne sonore dei film piu’ belli e suggestivi degli ultimi anni.

Per partecipare è richiesta una donazione minima di €. 12,00. E’ possibile effettuare la

prenotazione on-line al link: https://7vcnpxixpin.typeform.com/candlelifeis

L’intero ricavato della manifestazione sarò consegnato il 13 dicembre ad Isernia in

occasione di “Antonio4Sma”, serata di gala e di chiusura della Smaratona Telethon a:

per il 70% a Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche

rare;

1. per il 30% alle 3 associazioni no profit locali piu’ votate dalla comunità secondo un

sistema di voto attivo fino al 10 dicembre

2. La Smaratona Telethon, giunta alla sua decima edizione è il piu’ importante e longevo

progetto di filantropia di comunità del Molise. In 9 anni ha raccolto e donato alla

Fondazione Telethon oltre 160.000 euro. Nella sola edizione 2023, sono stati raccolti €.

30.801,00 e organizzati 9 eventi in 9 diversi comuni della provincia di Isernia.