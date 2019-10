Dopo il sit-in di questa mattina, davanti al nosocomio pentro, nel pomeriggio di oggi, la protesta si è spostata davanti alla sede della Prefettura di Isernia. Il Comitato “In Seno al Problema”, i malati di oncologia, tanti cittadini indignati, hanno bloccato via Kennedy a dimostrazione che la misura è colma.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere stamane, oltre al reparto di Senologia, si teme ora anche per il futuro di oncologia, neurofisiopatologia e parrebbe di cardiologia. Una situazione che con il passare dei giorni, sta diventando sempre più preoccupante e che sta esasperando gli animi di tanti cittadini, soprattutto dei malati che hanno bisogno di cure costanti.

Spostare tutto a Campobasso, rappresenterebbe per la provincia di Isernia un’ulteriore colpo mortale ad territorio dissanguato. Il Prefetto di Isernia Cinzia Guercio, sta ricevendo in questi minuti, il sindaco d’Apollonio insieme ad altri sindaci per fare il punto della situazione.

Al Prefetto verrà chiesto di farsi portatore delle istanze degli amministratori locali, dei Comitati e dei cittadini per dare risalto alla gravità della situazione in atto. Nel frattempo, del nuovo Pos, non si sa nulla, tutto tace!