Verrà trasmessa in diretta Facebook giovedì 4 febbraio 2021 Ore 18:00 la terza puntata del Format ‘Small Talk’ cultura in movimento realizzata nel borgo di Jelsi (CB).

Non appena terminata la diretta Facebook, la puntata sarà disponibile in modalità video sulla pagina Facebook Small Talk e sul Canale YouTube ufficiale.

Il Format di intrattenimento made in Molise, a cura dell’Associazione Culturale Calliope in collaborazione con Big Box Edizioni e Jackie Brown Events, è un progetto realizzato con il sostegno di ‘Turismo è Cultura’ – Patto per lo Sviluppo della Regione Molise e con il main sponsor Dimensione Srl – l’azienda molisana che aiuta i borghi d’Italia.

‘Small Talk’ è un format originale d’intrattenimento, un contenitore video con Djset, danza, unplugged e interviste rivolte al mondo dell’Arte al fine di promuovere il territorio e valorizzare i borghi e i paesi del Molise.