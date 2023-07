Nella giornata di venerdì 28 luglio, alle ore 11.00, presso i locali di “Spazio Sfuso” in Piazza Gabriele Pepe, 42 Campobasso si terrà la CONFERENZA STAMPA per la presentazione ufficiale della seconda edizione dello SMAF – il Silos Music & Arts Festival, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale SILOS. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno è previsto un doppio appuntamento: venerdì 4 e sabato 5 agosto 2023 presso il Parco Naturalistico di Bosco Faiete in Campobasso. Lo SMAF è un festival totalmente autofinanziato, con il patrocinio del Comune di Campobasso, che prevede spettacoli dal vivo, dj set, arte, artigianato e un’area attrezzata food & drink per due giornate dedicate all’arte in tutte le sue sfaccettature, con un ampio spazio riservato ai giovani artisti del territorio e la presenza di ospiti d’onore di fama nazionale, che quest’anno saranno Danile Sepe e le Bestie Rare con Dj Amaro. Un festival ad ampio respiro che per l’edizione 2023 ha una MISSION ben definita; infatti, il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi lanciata dall’APS SILOS a favore dell’Associazione MoliRARI Onlus di Campobasso, per contribuire all’acquisto di un puntatore oculare per i malati di SLA. In entrambe le giornate lo SMAF 2023 partirà dalle ore 10.00 con la possibilità di visitare i numerosi spazi espositivi immersi nella natura riservati a pittori, fotografi e artigiani. L’accesso al festival sarà gratuito e sarà sempre possibile accedere al parco giochi per bambini predisposto nel Parco dalle Guardie Ambientali. Durante entrambe le giornate sarà possibile accedere alle mostre di artigianato di Nicola Foligno e il Caos di Betty, Gocce di Brina, HI-FI e dintorni, Laura Quartieri, Mkhey e Superlativa. Le mostre fotografiche in programma sono, invece, tre: INSCAPE, a cura di Lello Muzio e Michele Permanente, con l’esposizione delle foto di Amelia Piscolla Amyarte, Andrea Masciotta, Annarita Setaro, Fiorella Carano, Gabriella Tutolo, Gennaro D’Alessandro, Laura Martino, Luisa Colavita, Marisa Pia Boscia, Pierluigi Ortolano, Rosanna Fanzo, Valentina D’Angelo e Veronica Geremia; MANGIA FUOCO con l’esposizione delle fotografie di Simone Di Niro; FLAVIO BRUNETTI con le fotografie dell’omonimo autore. L’offerta pittorica si arricchisce notevolmente con le mostre di ben otto artisti: Antonella Iamele, Arkam, Manuela Russo, Mariagrazia Colasanto, Jacopo Piano, Luis Alberto Cutrone, Stefano Di Giacomo e Marzia Lamelza. Un arduo lavoro di integrazione e fusione con la natura del bosco che ha visto la collaborazione della curatrice espositiva Roberta Oliva. Inoltre, durante entrambe le giornate sono previsti LABORATORI di fotografia, teatro e fumetto (a partire dai 14 anni di età) curati rispettivamente da Lello Muzio, Marco Vignone e l’associazione Noirexist, cui è possibile iscriversi entro il 31 luglio. I laboratori avranno una durata di sei ore al giorno (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00); i MODULI e le modalità di iscrizione sono disponibili per la consultazione e il download utilizzando il seguente link: http://bitly.ws/Iy5L.

Nella giornata di venerdì sarà anche possibile partecipare al laboratorio espressivo di pittura organizzato dall’Associazione Aladino (a partire dai 4 anni; previa prenotazione entro il 2 agosto) e alla pesca di beneficenza a cura dell’Associazione Lalla Angelo Mio. Il pomeriggio di venerdì 4 agosto vedrà come primo intervento la presentazione del libro “Dischi da ‘90”, in cui Francesco de Lisio dialogherà con l’autore Francesco Brunale alle ore 17:00. A partire dalle 18.00, presentati dall’attore Francesco Vitale, si alterneranno sul palco musicisti, attori e ballerini, spaziando dal cantautorato al jazz: Gli Amici di Damiano, Rolando Giancola in “Vincenzo De Pretore” di Edoardo De Filippo, Stefano Di Nucci, le ballerine di Scarpette Rosse, Alessia D’Alessandro e Daria Tanno. La prima serata si concluderà con l’atteso concerto di DANIELE SEPE in “Sepè le Mokò” – omaggio alle colonne sonore dei film di Totò – e il DJ SET dei Dj Jak Johnson, DB Reworks e Helveg. In Daniele Sepe, storico esponente di una scena napoletana policroma, si fondono vari stili e numerose influenze, dal jazz alla world music, dal rock al reggae. Animato da un’urgenza espressiva irrefrenabile, dà vita ad una bulimia produttiva che ricorda quella di Frank Zappa. Sepe aveva già omaggiato il principe della risata nel 1999 con Totò Sketches: un progetto con musiche originali che ha avuto vita lunghissima dal vivo (con tanto di proiezioni dei film di Totò). “Sepè le Mokò” va oltre: attinge direttamente dalle colonne sonore dei film usciti tra il 1957 e il 1962, firmate da compositori come Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Lelio Luttazzi, Carlo Rustichelli, Alessandro Cicognini, Piero Umiliani.

Sabato 5 agosto, invece, alle 17:00 è prevista la Dimostrazione dei partecipanti al laboratorio di Clownteatro con seguente intervento di Marco Vignone sulla “Presentazione del ruolo del clown-terapeuta”. I concerti inizieranno dalle 19:00 dando maggior spazio alla musica rap, ma non solo, con Foot De Papera, Daria Tanno & Janahdan, P_ZZ__MINESTRA, le BESTIE RARE con DJ Amaro, Ivan Stray e Inflow con DJ LUGI; e proprio DJ LUGI chiuderà il festival con il SILOS PARTY serale. Le Bestierare è un gruppo rap romano nato verso la fine degli anni ’90, composto da Jhonny Para (voce), Elio Jazz Germano (voce) e Matt Plug (Voce e Beat maker), accompagnati alla consolle da Dj Amaro. La loro cifra stilistica è decisamente personale, devoti come sono alla libera espressione di cose da dire, lontano dai cliché. Autoprodotti e autodistribuiti da sempre, all’attivo vantano una demo, EP e varie partecipazioni. Attualmente sono fuori tre dischi: ‘Come un Animale’ e ‘Precario’, entrambi scaricabili gratuitamente dal sito www.bestierare.org; il terzo, dal titolo ‘Per uscire premi Icsilon’, è acquistabile su iTunes in digitale; le copie materiali, invece, sono disponibili esclusivamente in occasione dei live. Ad accompagnare, infine, i concerti per entrambe le giornate il live painting con i pittori Manuela Russo, Fabiana Arcor, Marco Merlo, Pasquale Fingerz, Antonella Iamele e Arkam. Un ambizioso progetto quello di quest’anno per cui si ringrazia della collaborazione tutti gli artisti coinvolti, ma anche Bobby’s Live, JustMO’, l’Associazione Lalla Angelo Mio, Blow Up Cafè, Le 4 Vianove, Scarpette Rosse, dADIECI, Contado, La Baita, il Comune di San Giovanni in Galdo, l’A.N.P.I. e la Compagnia Elvira; e, soprattutto, si ringrazia coloro che hanno già deciso di impegnarsi con noi nel raggiungimento dell’obiettivo finale, ossia contribuire all’acquisto di un puntatore oculare per i malati di SLA: B&B Savoia, Banca Mediolanum, Tanelli assicurazioni, Adriano Iaverone, il caseificio Gustosamente, i F.LLI PAVONE S.R.L., Sporting Club, Granaio Molisano e Centro Tartufi Molise.

È possibile contribuire alla racconta fondi con una libera donazione intestata ad APS SILOS

IBAN: IT 06 A 05262 03802 CC1401343121

BANCA POPOLARE PUGLIESE (CAMPOBASSO)

Causale “DONAZIONE PER SMAF 2023 APS SILOS”

Per info: 3381499859/3474413216