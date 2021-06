Dopo il successo dell’edizione 2019 l’Asd Tecno Motor Racing Team e l’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta, organizzatori dello Slalom di San Nicola – Memorial Gianmarco Di Vico, hanno confermato l’iniziativa “Promo tris Slalom”. Si parte con la gara di San Giuliano del Sannio, si prosegue con il 1^ Slalom Cittá di Monte Sant’Angelo e si conclude con il 4^ Slalom dei 2 Comuni. Il regolamento prevede per la gara slalom: l’iscrizione gratuita alla gara (cronologicamente) successassiva del primo classificato assoluto, il secondo e terzo classificato dell’assoluta avranno diritto al 50% di sconto sull’iscrizione alla gara (cronologicamente) successiva e il primo dell’assoluta classificato di Gruppo (gruppo composto da almeno 5 partiti, non si considererà la manche di ricognizione) iscrizione gratuita per la gara (cronologicamente) successiva. Anche per i partecipanti alla regolarità turistica il primo miglior classificato tra i due raggruppamenti avrà diritto sull’iscrizione gratuita alla gara (cronologicamente) successiva.

Si parte dal Molise con con il 5^ Slalom di San Nicola – Memorial Gianmarco Di Vico. Sono già tante le iscrizioni pervenute per l’evento griffato Asd Tecno Motor Racing Team in collaborazione con l’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta, i driver avranno tempo fino alle ore 20 del 28 giugno per presentare le adesioni, tutte le infomaziomi sul sito web www. Teco-motor.com. La gara in programma il prossimo 3-4 luglio metterà alla prova i driver su un circuito di 2,990 km con 14 postazioni di rallentamento per la prova slalom e con l’aggiunta di un intervallo per la regolarità turistica. Tre le salite per decretare il vincitore 2021.