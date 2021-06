Domani mattina alle ore 11:00 presso la sala convegni Sport e Salute in Via Carducci a Campobasso si svolgerà la presentazione del 5^ Slalom San Nicola Memorial Gianmarco Di Vico in programma i prossimi 3-4 luglio. L’Asd Tecno Motor Racing Team del presidente Annalisa Vitale e l’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta del presidente Silvio Farina sveleranno i dettagli dell’edizione 2021.

La manifestazione, sarà valida per il secondo anno consecutivo per la Coppa ACI Sport 3° zona e da quest’anno per il Trofeo Sud. Sulla sito web www. Teco-motor.com sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, il cui termine è fissato alle ore 20 di lunedì prossimo (28 giugno). Sono già tanti i piloti che hanno già ufficializzato la loro partecipazione alla gara: il sei volte campione italiano e vincitore dell’edizione 2019 Fabio Emanuele a bordo della sua Osella Pa9/90, Donato Catano con una A112 Elegant, sulla linea di partenza con una Radical Pro sport Donatantonio Cobucci, sempre Radical ma SR4 per Giuseppe Di Domenico, Riccardo Di Iuorio a bordo di una Radical, Gianluigi Petrone su Peugeot 106 S16, Marco Genovese su Peugeot 106 GTI, Giuseppe Morrone a bordo di una Peugeot 106 Rally, Stefano Mitro con Fiat 127 Sport, Vanessa Ciaccia su BMW Mini Cooper, Dario Petraroia e Francesco Lupacchino entrambi su Autobianchi A112 e Francesco Casertano con una Fiat cinquecento Sporting. Anche quest’anno la kermesse metterà alla prova anche i piloti della regolarità turistica, tante le vetture storiche e moderne che affronteranno il circuito di San Giuliano.