Ski.com cerca appassionati di viaggi interessati a testare le migliori località sciistiche in tutto il mondo. La nota azienda, specializzata nella vendita di pacchetti completi per vacanze sugli sci, ha aperto una selezione per assumere 12 Tester di viaggi. Le risorse selezionate potranno soggiornare in rinomate località sciistiche, godendo una vacanza gratis, e percepiranno una retribuzione di ben 2.000 dollari.

Ski.com è una società statunitense che fornisce pacchetti per vacanze in località sciistiche a livello internazionale. Il Gruppo è stato fondato ad Aspen, in Colorado, nel 1971, con il nome di S&L Travel. Oggi Ski.com opera in Nord America, Europa, Sud America e Giappone, organizzando viaggi per oltre 120 località sciistiche tra le più note al mondo. Impiega oltre 65 esperti di viaggi in montagna per offrire consulenza ai propri clienti.

Ski.com seleziona 12 Tester di viaggi a cui offrire vacanze gratis in 6 mete sciistiche esclusive, dove saranno inviati in coppia, 2 per ciascuna destinazione, per documentare la permanenza. Si tratta di una vera e propria offerta di lavoro, in quanto i candidati selezionati, che soggiorneranno per una settimana presso la località di destinazione, percepiranno una retribuzione di 2.000 dollari, ovvero oltre 1.800 euro.

Le spese di viaggio saranno coperte dalla United Airlines e i fortunati che potranno cogliere questa opportunità avranno anche accesso ad equipaggiamenti all’avanguardia offerti da varie aziende partner.

Destinatari

L’opportunità di lavoro Ski.com è rivolta a persone maggiorenni, appassionate di montagna e di sci. Per candidarsi occorre essere disponibili a soggiornare per circa una settimana, da 4 a 6 notti, presso una delle località di riferimento, durante l’inverno 2020.