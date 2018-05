di Stefano Venditti

Si avvicina l’inizio del secondo Campionato italiano di sitting volley che vedrà impegnate 13 squadre nel maschile e 9 nel femminile, numeri in crescita rispetto alla prima edizione. In sincronismo con la tendenza nazionale anche il numero di molisani in gara, sempre nelle fila della società del Nola Città dei Gigli, è notevolmente aumentato.

Il sodalizio campano, infatti, da quest’anno ha inserito nella propria rosa ben 9 molisani: Antonella e Paola Di Cesare nel femminile, mentre per ciò che concerne il maschile scenderanno in campo Emanuele Di Ielsi, Dario Calcagni, Francesco D’Angelo, Francesco De Luca, Francesco Cornacchione, Alberto Valentino, Fabio Boscarino. Ufficializzate anche la formula, le sedi e il calendario del torneo tricolore.

Campionato Italiano maschile: Nola Città dei Gigli, ASD Rotonda Volley, Punta allo Zero Parma, UP Corpora Volley, Pallavolo Missaglia LC, Diasorin Fenera Chieri ’76, Fonte Roma Eur, Scuola di Pallavolo Fermana, Pallavolo Ponte Buggianese ASD, Polisportiva Qui Sport, Cagliari Volleyball ASD, ASD Tusciano Volley SA, APSD Libera Mente NA.

Campionato Italiano femminile: Nola Città dei Gigli, Dream Volley Pisa, Punta allo Zero Parma, Pallavolo Missaglia LC, Cagliari Volleyball ASD, APSD Libera Mente NA, Sport Academy 360 ASD, Polisportiva Qui Sport, Diasorin Fenera Chieri ’76.

Il campionato si svolgerà con la formula del single round robin.

I gironi del torneo maschile

Girone A si disputerà a Roma il giorno 9 giugno 2018

Squadre: Cagliari Volleyball ASD, Fonte Roma Eur, ADP Fermana e Arcipallavolo Ponte Buggianese.

Girone B si disputerà a Napoli il giorno 9 giugno 2018

Squadre: Up Volley ASD, Nola Città dei Gigli, ASD Tusciano Volley, APSD Liberamente e ASD Rotonda Volley.

Girone C si disputerà a Missaglia (MI) il giorno 10 giugno 2018

Squadre: Pallavolo Missaglia LC, Diasorin Fenera Chieri ’76, Polisportiva Qui Sport e Punta allo Zero Parma.

SEMIFINALI – Per il Campionato maschile accederanno alle semifinali, che si svolgeranno il 16 giugno 2018 a Pisa, le prime squadre classificate nei gironi A, B e C e la migliore seconda dei tre gironi. Il Calendario sarà stabilito a seguito del sorteggio.

I gironi del torneo femminile

Girone A si disputerà a Napoli il giorno 9 giugno 2018.

Squadre: Nola Città dei Gigli, Cagliari Volleyball ASD, APSD Liberamente, Nola Città dei Gigli e Sport Academy 360 ASD.

Girone B si disputerà a Missaglia il giorno 10 giugno 2018.

Squadre: Dream Volley Pisa, Pallavolo Missaglia LC, Polisportiva Qui Sport, Diasorin Fenera Chieri ’76 e Punta allo Zero Parma.

SEMIFINALI – Accederanno alle Semifinali, che si svolgeranno il 16 giugno 2018 a Pisa, le prime due classificate di ciascun girone che si incontreranno secondo il seguente calendario:

1° girone A vs. 2° girone B

1° girone B vs. 2° girone A

FINALI – Le Finali del Campionato maschile e femminile si svolgeranno a Pisa il giorno 17 giugno 2018 e a seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione.