Da oltre di un mese, 18 pescatori di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono stati sequestrati, insieme ai loro pescherecci, dalle autorità libiche, sotto il comando del generale Haftar. I nostri pescatori sono detenuti nelle carceri della Libia, senza alcuna notizia per le famiglie e per le nostre autorità.

Fratelli d’Italia ieri pomeriggio, sabato 17 ottobre, con un sit-in di protesta al porto di Termoli, ha chiesto al Governo di riportare subito a casa gli italiani trattenuti in Libia. Esposti manifesti e striscioni per sensibilizzare le autorità italiane ad agire in fretta. Le sirene dei pescherecci, udibili in tutto il porto, hanno suonato in segno di solidarietà ai nostri pescatori.