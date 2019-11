Parte da Campobasso, per fare il giro d’Italia, la terza manche di #Sisprint in tour, report su economia, imprese e territori, presentato ieri mattina a Campobasso presso la Sala Falcione della Camera di commercio.

Un confronto tra istituzioni e territorio, voluto e organizzato dall’Ente camerale, per comprendere fino in fondo quelli che sono i bisogni reali dei nostri imprenditori e coadiuvarli nella predisposizione di adeguati progetti di sviluppo: ascoltare per fare sintesi, progettare insieme per sviluppare idee e contenuti.

Il presidente Toma ha ricordato come il Governo regionale abbia posto alla base della sua azione politica il metodo dell’ascolto, del confronto, della condivisione. Il governatore ha anche sottolineato la valenza dell’iniziativa tesa a dare maggiore impulso allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale, soprattutto con riferimento alla programmazione europea.