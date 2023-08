di G.M.

Sono state effettuate azioni di sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza, coinvolgendo somme di denaro e crediti d’imposta per un totale di circa 3.800.000 euro. Questa operazione è stata condotta in risposta a presunte attività illecite legate ai reati di truffa e truffa aggravata nel contesto delle erogazioni pubbliche correlate al “sisma bonus acquisti”. Gli agenti della Guardia di Finanza del gruppo di Cassino hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del tribunale di Cassino, rivolto verso una società e due individui. Questi ultimi sono stati indagati per vari reati, inclusi falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, soppressione, occultamento e distruzione di atti pubblici, nonché truffa e truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche legate al “sisma bonus acquisti”.

In particolare, il GIP ha ordinato il sequestro preventivo dei crediti d’imposta, valutati intorno a 3.600.000 euro, che erano registrati nel cassetto fiscale di una società immobiliare. Inoltre, è stata presa sotto sequestro una somma di denaro di circa 200.000 euro. Quest’ultima rappresenta la somma dei crediti già ceduti o utilizzati in compensazione, o nel caso di mancanza di tali crediti, di denaro, beni mobili e immobili intestati agli indagati.

L’indagine è stata avviata in seguito a nuove prove emerse dopo l’esecuzione, nel mese di marzo scorso, di misure cautelari personali e reali adottate nei confronti di soggetti sospettati di vari reati, tra cui truffa, autoriciclaggio, abusivismo edilizio e indebita percezione di erogazioni pubbliche legate al “sisma bonus acquisti”.

Nel corso delle indagini precedenti, emerse la possibilità che i lavori di demolizione e ricostruzione di un complesso edilizio nel centro di Cassino fossero iniziati nel 2014, nonostante gli indagati avessero falsamente dichiarato che il permesso di costruire fosse stato ottenuto solo nel marzo 2017. I lavori continuarono senza proroghe valide. Successive indagini hanno rivelato l’esistenza delle proroghe effettive dei lavori, ma sembrava che queste fossero state deliberate cancellate, nascoste e sostituite con documenti falsi che riportavano una data di approvazione a marzo 2017. Questa mossa sembrava finalizzata a ottenere benefici introdotti dalla legge di bilancio del 2021.

La società immobiliare è stata anche oggetto di diverse denunce per truffa da parte di acquirenti ignari di appartamenti. Questi acquirenti erano stati erroneamente informati sulla possibilità di usufruire del “sisma bonus”, un vantaggio che prevedeva uno sconto di 96.000 euro sulla fattura per ogni unità immobiliare, riducendo notevolmente il prezzo di acquisto. Come conseguenza di queste denunce, il GIP ha disposto il sequestro dei crediti nella contabilità fiscale della società derivanti dalla vendita degli immobili all’interno del complesso residenziale, per un totale di circa 2.444.000 euro, oltre ai crediti provenienti dalla vendita degli appartamenti agli acquirenti che avevano presentato denunce, per un valore di 1.152.000 euro. È stato anche disposto il sequestro di una somma di denaro di circa 200.000 euro, corrispondente alla quantità dei crediti precedentemente ceduti o utilizzati per compensazione, o in alternativa, di denaro, beni mobili e immobili intestati agli indagati.