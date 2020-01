Il consigliere regionale, Nico Romagnuolo ha presentato una mozione, sottoscritta anche dalla consigliera Aida Romagnuolo, in cui si impegna il Presidente della Giunta Regionale e Commissario per l’emergenza Donato Toma:

a sollecitare il Consiglio dei Ministri affinché nomini, nel più breve tempo possibile, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 ai sensi del D.L. 18.04.2019 n. 32;

ad adoperarsi al fine di far riconoscere i Comuni colpiti dal sisma in un’unica fascia sulla base dei danni che si sono riscontrati sugli immobili e legati al terremoto del 2018 così come evidenziati dalle schede di rilevamento AeDES.

“La nomina del commissario e la parificazione dei Comuni in un’unica fascia – affermano il consigliere Nico Romagnuolo e la consigliera Aida Romagnuolo – rappresentano delle misure non più rinviabili per dare risposte concrete alle popolazioni del Basso Molise colpite dal sisma dell’agosto 2018 e dare impulso al percorso della ricostruzione che consentirà il rientro di numerosi nuclei familiari sfollati”.