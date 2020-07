«Ora occorre rimboccarsi le maniche, lavorare sodo e recuperare il tempo perso per effetto dell’impasse che si era venuta a determinare sulla nomina del commissario. Lo dobbiamo alle popolazioni dell’area del cratere che nell’agosto del 2018 hanno subito danni a causa del sisma.

Entro una decina di giorni convocherò i Sindaci dei Comuni interessanti per fare insieme a loro il punto della situazione e programmare gli interventi, dopo di che verificheremo con la struttura tutto il da farsi per iniziare, quanto prima, i lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Le risorse ci sono, 39 milioni di euro: dobbiamo essere bravi ad utilizzarle con celerità».

È il commento a caldo del presidente della Regione Molise, Donato Toma, in relazione al decreto con il quale il presidente del Consiglio dei ministri ha provveduto a nominarlo commissario per la ricostruzione post sisma 2018 della regione Molise.

«La nomina a commissario – aggiunge – fa seguito al provvedimento del Consiglio dei ministri, di qualche giorno fa, in forza del quale si è deliberato di assegnare ulteriori euro 1.633.000 per gli eventi sismici che hanno interessato i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.

Si tratta di risorse aggiuntive per l’emergenza che avevamo richiesto, tra l’altro, per il pagamento dei contributi di autonoma sistemazione e degli interventi, già eseguiti, di messa in sicurezza degli edifici».

«Due buone notizie – conclude il governatore – dopo la proroga, precedentemente concessa, dello stato di emergenza».