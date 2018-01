Il sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo esprime soddisfazione per il risultato raggiunto.

Finalmente, dopo un’attesa di circa otto anni, anche per i cittadini larinesi arriva il rimborso dei bolli auto pagati nel periodo di sospensione dei versamenti tributari a seguito del sisma del 2002. Si è trattato di una battaglia non solo di carattere economico ma di giustizia, perchè ha riguardato un principio base della democrazia che è il rispetto delle regole da parte di tutti.

Lo Stato non può predentere l’osservanza delle scadenze quando a pagare deve essere il contribuente ed evitare i pagamenti quando deve rimborsare ai cittadini. I larinesi, come in passato gli abitanti degli altri comuni del cratere sismico, avranno la restituzione del 60% del bollo pagato purchè si sia fatta istanza di rimborso entro il 31 marzo 2010.

L’elenco dei larinesi ammessi al rimborso è consultabile presso il Comune di Larino oppure sull’albo pretorio on-line. Per ottenere concretamente il denaro, gli aventi diritto (cittadini e imprese) dovranno debitamente compilare e sottoscrivere il modello all’uopo predisposto dalla Regione che è possibile richiedere direttamente al Comune di Larino ovvero scaricare dal suo sito internet. Si chiude con una soluzione positiva e concreta una vicenda lunga e difficile.