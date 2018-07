Tutto pronto per l’evento clou dell’estate vastese. Il Siren Festival torna per il quinto anno consecutivo nella città abruzzese con una line up dai grandi nomi nazionali e internazionali che farà entusiasmare il pubblico nell’ultimo fine settimana di luglio.

Dal 26 al 29 infatti, l’atmosfera del SIREN FESTIVAL invaderà Vasto, mettendo in luce le spiagge, i caratteristici vicoli del centro, le piazze che si affacciano come terrazze sul mare, i bellissimi giardini di Vasto che ne fanno la location ideale di uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate.

Dall’apertura della Siren Beach, il lido interamente dedicato al festival, dove si alterneranno in spiaggia concerti e dj set, alla location principale che resta sempre il centro storico e Palazzo d’Avalos, il palcoscenico dove oltre venti artisti si alterneranno con la loro performance.

La DNA Concerti e la Stardust Productions sono pronte ad accogliere il pubblico da tutta Italia e non solo. Chi conosce il Siren sa bene che non è una serie di concerti, ma un vero e proprio festival: 4 giorni, 5 palchi, oltre 30 live e djset, degustazioni, arte, divertimento, relax, ottimo cibo e mare!

Line up

Venerdì 27 luglio 2018

Cosmo, Slowdive, 2Manydjs, Lali Puna, Mouse on Mars, Ryley Walker, Neil Halstead, Myss Keta, The Rainband, Annabel Allum, Germanò.

Sabato 28 luglio 2018

Public Image Ltd (Pil), dEUS, Bud Spencer Blues Explosion, Colapesce, Toy, Rodrigo Amarante, Ivreatronic Djs, Amari,Mesa,Vanarin, Spielbergs.

SIREN BEACH STAGE BAGNI 51, VASTO MARINA

Quest’anno la SIREN BEACH trasloca in un lido interamente dedicato al pubblico del festival e si trasforma in un nuovo palco dove si esibiranno 16 band in tre giorni in veri e propri live full set!

PROGRAMMA

VENERDI 27 LUGLIO

DALLE 12:00• Bianco, Dadamatto, Dorso, Margherita Vicario The Rainband

SABATO 28 LUGLIO

DALLE 12:00 • B., Francesco De Leo, Laago, Lorenzo BITW, Black Snake Moan, Sacramento, Verano

DOMENICA 29 LUGLIO

DALLE 12:00 al tramonto • Fitness Forever, Lucia Manca, The Zephyr Bones

Beach vibes by Buena Onda

Inoltre, Radio Sonica sarà mediapartner del Beach Stage e trasmetterà in diretta dal SIREN BEACH STAGE!

SIREN FESTIVAL PREVENDITE:

28 – 29 luglio 2018 – Vasto (Ch) – Siren Festival

40 euro + d.p. venerdì

40 euro + d.p. sabato

60 euro+d.p abbonamento venerdì e sabato

PACCHETTO ABBONAMENTO + SIREN BEACH!

Per vivere il festival in comodità e non perdersi neanche un minuto di musica

Anche quest’anno è possibile acquistare l’abbonamento al Siren + Beach Pass

Abbonamento Siren Festival + lettino e ombrellone o gazebo attrezzato al Lido Siren Beach per 27, 28, 29 luglio

Al prezzo di 90 euro + d.p. abbonamento venerdì e sabato + Beach Pass (27/28/29)

L’abbonamento più Beach Pass (90 euro) da diritto a lettino e ombrellone o gazebo attrezzato per una persona per i tre giorni del 27, 28 e 29 luglio.

L’accesso alla spiaggia e ai concerti sarà comunque libero.

Acquistalo qui:

www.sirenfest.com

www.ticketone.it call center 892 101

www.vivaticket.it call center 892.234

www.ciaotickets.com infoline 085 972 0014

info: www.sirenfest.com e

www.facebook.com/sirenfestival

Pacchetti Hotel + Abbonamento disponibili su https://www.festicket.com/it/festivals/siren-festival/2018/