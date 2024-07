di T.A.

Un gran bell’evento popolare venafrano. Trattasi della Festa della Madonna del Carmine appena conclusasi con enorme partecipazione e tanta soddisfazione da parte di tutti, a coronamento dell’impegno del comitato festivo. Partiti con l’omaggio a Puccini e Napoli tramite il CONCERTO ALLA VERGINE, si è proseguito con le BANDE MUSICALI in giro per la città, le applaudite serate musicali sul piazzale della Cattedrale impreziosite dall’esibizione di MIRKO CASADEI BAND, la partecipatissima processione con la STATUA DELLA MADONNA DEL CARMINE arricchita dai tanti oggetti d’oro quali voti dei fedeli e dulcis in fundo con gli spettacolari FUOCHI PIROTECNICI nella villa comunale. Poco prima del gran finale non è mancata l’estrazione dei tagliandi fortunati della LOTTERIA DELLA FESTA, che metteva in palio tra l’altro una fiammante auto nuova di media cilindrata, di cui si allega foto dei biglietti estratti. Circa tale lotteria, una curiosità : il tagliando primo estratto, e vincitore dell’autovettura, è stato venduto dalla stessa signora che aveva venduto il biglietto fortunato dell’anno precedente. Quando si dice la casualità e la fortuna !