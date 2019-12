Il concerto della compagine corale isernina si terrà il 21 dicembre al Cinema Teatro Italia. Il ricavato della serata sarà devoluto a scopi benefici. E tanti ancora saranno gli appuntamenti per il periodo festivo

Il Natale è felicità, è amore, è speranza, è donare, è musica: con questo spirito l’Isernia Gospel Choir presenta “Sing together NOW!”, concerto di Natale organizzato dall’Associazione ‘Amo Rosa’ di promozione e sviluppo culturale, sociale e sanitario, con il patrocinio del Comune di Castel di Sangro. L’appuntamento è per il 21 dicembre al Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro alle ore 21. Si tratta di un concerto a scopi benefici, il cui intero ricavato andrà devoluto in beneficenza. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 3883554644.

Per l’acquisto dei biglietti, del costo di 10 euro, ci si può rivolgere a:

• Il giardino dei sogni

• Zurich Assicurazioni

• La Bella Atelier

• Cinema Teatro Italia

Quella del 21 dicembre è solo la prossima delle tante date in programma per il periodo festivo: i prossimi appuntamenti in programma sono infatti il 22 dicembre a Ururi per il ‘Natale in piazza’, sul sagrato della Chiesa Madre, alle ore 18:30; lunedì 23 dicembre a Castel Del Giudice presso la Sala meeting Borgotufi, alle ore 20:30; giovedì 26 dicembre per il ‘Concerto di Santo Stefano’ a Ruvo del Monte, in provincia di Potenza, presso la Chiesa Madre ‘Santa Maria Assunta’ alle 18:30. E altri appuntamenti ancora attendono la compagine corale a gennaio.

Il gruppo è attivo dal 2013 e negli ultimi anni ha saputo affermarsi in maniera sempre più decisa nella scena musicale non solo locale, ma anche dei cori gospel a livello nazionale. Per il suo tour natalizio, l’Isernia Gospel Choir ci farà esplorare tutto il suo repertorio natalizio: da Amen a Jesus, What a Wonderful Child fino a Silent Night.

Ospiti speciali, scenografie originali, momenti divertenti e di riflessione con una conduzione scoppiettante e tante sorprese per il pubblico che vorrà essere presente. Una meravigliosa occasione per entrare nello spirito festivo con la giusta colonna sonora, facendo al contempo una buona azione che sarà di sicuro gradita ai bisognosi.