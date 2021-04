RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si comunica che in data 17 aprile 2021, alle ore 11:00, dinanzi la Casa Circondariale di Campobasso, sita in Via Cavour, il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo terrà conferenza stampa per illustrare situazione vaccini nelle carceri molisane ed iniziative da intraprendere.