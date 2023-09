TUTTO PRONTO A INDIPRETE PER L’INAUGURAZIONE DELL’ARTISTICA PORTA CENTRALE BRONZEA DELLA CHIESA DI SS. MARIA DELLA LIBERA

PRESENZIERA’ L’ARCIVESCOVO DI CAMPOBASSO/BOIANO, MONS. GIANCARLO MARIA BREGANTINI

Indiprete in festa. Si è infatti alla vigilia dell’importante ed atteso appuntamento artistico/religioso nella frazione di Castelpetroso, Indiprete appunto. Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, a partire dalle h 18,00, ci sarà infatti l’inaugurazione, con relativi scoprimento e benedizione, della porta centrale artistica in bronzo della Chiesa Madre dedicata a S.S. Maria della Libera, un luogo di culto tantissimo venerato dai fedeli del posto alla luce della plurisecolare storia di fede popolare che lo contraddistingue. Per siffatto evento sarà presente l’Arcivescovo di Campobasso/Boiano, Mons. Giancarlo Maria Brigantini. Parteciperanno altresì P. Mattia Larocca, Parroco della stessa chiesa, il Parroco precedente P. Lorenzo Piazzolla, in rappresentanza della Regione Molise il consigliere regionale Armandino D’Egidio, la dott.ssa Michela Tamburri Sindaco di Castelpetroso, il Comitato Parrocchiale che ha promosso il tutto e rappresentato nella circostanza dal Presidente Cav. Franco Ferrara, il prof. Domenico Vacca, progettista del lavoro, il prof. Domenico Sepe, scultore dell’opera realizzata presso la fonderia Ruocco della Campania e i fedeli di Indiprete. Condurrà la presentazione il giornalista prof. Tonino Atella. Un evento che conferisce ulteriore lustro al luogo di culto in tema, dotandolo di un’artistica porta centrale in bronzo con formelle che celebrano S. Maria della Libera, la Madonna Addolorata, la Madonna del Riposo, la Madonna delle Grazie, l’Immacolata Concezione e Maria Assunnta in Cielo. Per concretizzare il tutto intenso il lungo lavorìo preparatorio del citato Comitato Parrocchiale, composto dal predetto presidente Franco Ferrara e completato dalle Signore Palma Tamburri e Liberina Cifelli. Raccolti nella circostanza fondi diocesani, di enti pubblici e di privati cittadini, in modo da rendere possibile la realizzazione della magnifica idea che quest’oggi finalmente si completa. A chiusura della cerimonia odierna, verrà approntato un rinfresco pubblico in piazza per quanti presenzieranno.

T.A.