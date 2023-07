Stamattina si terrà la prima turbolenta e incandescente riunione di maggioranza a sentire e leggere le dichiarazione non ufficiali e ufficiali di alcuni protagonisti politici.

I posti a disposizione sono pochi e i pretendenti sono numerosi.

Ognuno dei protagonisti, specie gli uscenti, ha le sue ragioni che vuole portare al tavolo e far valere.

Peccato per loro perché a stabilire i criteri di scelta e a decidere chi portare in giunta, spetta solo al presidente della regione e non ad altri.

Così come la scelta del presidente del consiglio, che dura ben 5 anni, spetta alla maggioranza consiliare.

Il presidente Roberti ha già fatto sapere quali sono i suoi criteri di scelta e pare non si faccia intimorire dai siluri che gli lanciano gli esclusi da quei criteri, forti dei voti che hanno totalizzato.

I criteri che ha deciso di seguire Roberti sono sostanzialmente due: discontinuità con la giunta Toma e rispetto dei patti pre elettorali. Pare sia intenzionato a rispettare entrambi.

I criteri che ha annunciato il presidente Roberti, escluderebbero diversi pretendenti alla carica di assessore: tra i quali l’ex assessore uscente Cavaliere. Arrivato primo tra gli eletti dello stesso partito di Roberti: FI.

Sempre schivo, fondamentalmente taciturno, durante tutto il mandato Toma e durante tutta la campagna elettorale, a differenza dei suoi ex colleghi di giunta, oggi, a poche ore dalla riunione di maggioranza, dalle pagine del cartaceo regionale Cavaliere ha lanciato un siluro potente a Roberti.

Ha dichiarato: “Ho le carte in regole. In politica contano i numeri e quelli sono dalla parte dei primi eletti. Discontinuità? Sicuro sia una volontà di Roberti?” Apperò. Una domanda sibillina quella di Cavaliere. In questi giorni di attesa, gli esclusi da questi criteri, hanno fatto filtrare non poche voci, per lo più avvertimenti a Roberti.

Alcuni vere e proprie minacce di abbandono della maggioranza il giorno stesso del varo della giunta se non dovessero essere della squadra di governo. Oppure la promessa di un quinquennio di inferno, in maggioranza ma contro il governo, votando contro ad ogni proposta, provvedimento o legge.

Un forzare la mano per indurre chi ha il potere di decidere di indirizzare la scelta. Un tentativo vano?

Non si sa quale sia l’atteggiamento che Roberti ha intenzione di tenere. Non è dato sapere se cederà alle minacce e agli avvertimenti o proseguirà dritto per la sua strada.

Una cosa è certa: per la tenuta del suo governo Roberti può contare non solo su una solida maggioranza, ma anche su un solido appoggio tra i diversi rappresentati della minoranza.

Il collante universale lo sappiamo tutti qual è: il compenso stellare. Nessuno e dico nessuno degli eletti, sarebbe mai pronto a tornare al voto. Nessuno dei 20 fortunati metterebbe in pericolo per un solo istante la poltrona conquistata.

Tutti gli eletti riceveranno incarichi, ce n’è per tutti. Nessuno rimarrà a bocca asciutta.

Questo vuol dire che i compensi base da 10,500 euro al mese, saliranno a 12 mila, tanto quanto percepisce un assessore.

Li vorremmo vedere all’opera gli esclusi, uniti e pronti a far cadere il governo Roberti subito o nei mesi successivi.

Fate i seri.

To be continued.