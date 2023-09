di T.A.

Simpatici messaggi e coloratissime locandine girano sul web per annunciare, accogliere e salutare l’autunno che é entrato. Inoltri che inducono al sorriso, a “darsi una mossa”, “svegliarsi” ed accogliere la nuova stagione con un largo sorriso stampato sul volto per salutare come si conviene l’autunno, stagione fresca dopo l’ultima impossibile estate mai tanto calda ed assillante come quella appena conclusa. Ed allora facciamo nostro uno di siffatti “gridi” sul web e ad alta voce diciamo in tutta convinzione e piacere … “ SVEGLIA … ! E’ IL PRIMO GIORNO D’AUTUNNO !!! BUON AUTUNNO A TUTTI E BUONGIORNO ! “.