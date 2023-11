di T.A.

Ci siamo ! Domenica pomeriggio 12 novembre , a partire dalle h 14,30, ci sarà da palpitare, e non poco …, al “Lancellotta” di Isernia. Si giocherà il derby per antonomasia del calcio dilettantistico della seconda provincia molisana e fors’anche dell’intero Molise, quell’Isernia/Venafro che porta subito alla mente protagonisti del calcio isernino e venafrano del passato recente.Basta citare Marsichino, Antenucci, Boragine e Vespa per i pentri e Mella, Riccitiello (purtroppo scomparso !), Martino ed Alterio per i venafrani- per ricordare lo spessore tecnico del calcio anni ‘70/’90 “made in Molise”, che nulla aveva da invidiare ad altre piazze calcistiche del centro sud d’Italia. Domenica pomeriggio però non ci sarà tempo per ricordare, bensì occorrerà restare sul “pezzo”, pardon sull’attualità di un derby che si preannuncia tiratissimo giusta la natura di ogni derby degno di tal nome. E veniamo allora all’attualità calcistica di “cipollari”(nomignolo degli isernini per la loro coltivazione e degustazione delle cipolle) e “trippa verdi” (nomignolo dei venafrani per verdure ed ortaggi di cui la terra venafrana è storicamente prodiga e i venafrani buongustai), muovendo simpaticamente proprio dai predetti nomignoli con cui solitamente ci si sfotteva (ed ancora lo si fa …) dalle rispettive postazioni intorno ai rettangoli di gioco in occasione degli infuocati derby del passato e, come scritto, anche del presente. L’attualità dell’eccellenza calcistica molisana 2023/24 dice che l’Isernia è seconda a quota 23 ed il Venafro quinto con 14 punti. Sostanzialmente alquanto deludenti entrambi -per dirla tutta- essendo partiti ad inizio stagione con isernini e venafrani tra i favoriti “in pectore” per la vittoria finale dell’eccellenza molisana e quindi per l’accesso nell’agognata serie D ! Ed invece l’Alto Casertano di Pietramelara (Caserta) ad un terzo di stagione sta rompendo le classiche … uova nel paniere ad entrambe le molisane, guidando in splendida solitudine l’attuale classifica con 27 punti, ossia 4 in più sull’Isernia e ben 13 sul Venafro ! Ok, ma il derby è derby, per cui tutto questo non conta ! Per la partita di domenica pomeriggio al “Lancellotta”, con pubblico isernino da una parte e spettatori di fede venafrana dall’altra e ben lontani e separati (!), si giocherà per superare l’avversario e vincere il derby del Molise dell’ovest, a prescindere da tutto il resto. Gli ultimi risultati di entrambe le contendenti : l’Isernia è stata fermata in trasferta inaspettatamente dalla Gioiese(2-2), il Venafro l’ha spuntata al ’95 (3-2) sul volitivo Agnone, che aveva recuperato dopo essere stato sotto di due reti, per cedere solo al rush finale per la zampata vincente di Capitan Velardi ! Ed allora, un favorito per Isernia/Venafro ? Assolutamente non esiste, trattandosi di derby. I risultati lo scorso anno dei due derby Isernia/Venafro e viceversa ? Furono due pareggi ed entrambi con identico punteggio : 2 a 2 ! Cosa succederà coi 90’di domenica prossima al ”Lancellotta” ? Boh ! Tocca esserci – è l’unica soluzione possibile e consigliabile – per vedere, capire, appassionarsi e restare sportivamente coinvolti ! Ed allora appuntamento domenica prossima al “Lancellotta” per veder vincere … (?) ! Ma soprattutto per seguire il match praticamente … in apnea ! Si, senza respirare addirittura, tanta la passione d’ambo i versanti ! Quasi si dimenticava … : CHE VINCA IL MIGLIORE !