di T.A.

DOPO LE PIOGGE, E COL SOLE E LE TEMPERATURE PIU’ MITI, ECCO GLI ASPARAGI SELVATICI, PASSIONE DEI CERCATORI E GODURIA IN TAVOLA

Signori, gli asparagi ! Con le temperature miti e il sole dopo le ultime piogge, ecco ricomparire in pianura gli asparagi selvatici o officinalis, detto anche asparagio. Trattasi di angiosperma monocotiledona della famiglia delle asparagee che si trova abitualmente tra i rovi nei campi e quale “frutto” dell’asparagina, la cui presenza è segno appunto della presenza dell’asparago. Ovviamente si sta scrivendo dell’asparago selvatico, saporitissimo per presentare tante pietanze in tavola, e non certo di quello coltivato, tutt’altra cosa ed assolutamente meno pregiato. Ed è tanto buono e saporito l’asparago selvatico, oltretutto ricco di ferro, che in tanti già ne sono alla ricerca nelle aree più calde, raccogliendone a josa. Nella fattispecie comunque prudenza ed accortezza non saranno mai troppe ma assolutamente opportune e consigliabili, dal che i suggerimenti che seguono : scarpe alte o stivali addirittura, guanti e in mano un pezzo di legno o altro di simile per smuovere là dove è stato individuato l’asparago prima di affondare le mani per coglierlo. Non è raro infatti rinvenire nei pressi qualche presenza poco gradita -tipo serpente o vipera addirittura- per cui sono opportuni accortezza ed attenzione massima. A fine raccolta però, e dopo aver evitato pericoli di sorta -c’è chi va alla ricerca di asparagi munito di lungo attrezzo in metallo che evita di infilare le mani tra rovi, asparagina e verde-, si porterà a casa un prodotto naturale assolutamente ottimo e col quale realizzare piatti e pietanze di vario tipo : dalla classica ed irrinunciabile spaghettata con gli asparagi, alla frittata con tale prodotto naturale, sino alla cosiddetta “frittura napoletana”, di solito realizzata con carciofi ect. ma, se confezionata con gli asparagi selvatici raccolti a tre/quattro dopo averli immersi nell’uovo, tale da dare sapori unici al palato ed alla persona che li gusta. Ed allora, sotto con la ricerca di tali saporitissimi asparagi selvatici, nel rispetto della natura e delle norme e per gustare un’autentica prelibatezza naturale.