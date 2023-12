di T.A.

Ed eccoci all’arrivo del Generale! No, tranquilli ! Nessun alto ufficiale di questo o quell’altro Corpo Militare all’orizzonte per studiare strategie ed impartire ordini e direttive a destra e a manca per chi sa quale operazione. Molto più semplicemente arriva solo il … Generale Inverno, così ribattezzato nel linguaggio comune date le sue rigidissime temperature che lo contraddistinguono, a mò appunto di Generale duro ed integerrimo, col quale bisogna vedersela e fare i conti in quanto a clima e temperature per i prossimi tre lunghi mesi ! Domani quindi, venerdì 22 dicembre, il nostro “Generale” farà il suo ingresso metereologico e resterà con noi sino al 20 marzo 2024, prima di lasciare il campo – finalmente ! – alla sempre bene accolta primavera del prossimo anno. Prima però c’è il Generale ! Il suo ingresso ? Almeno in Molise non appare traumatico, ma nella norma. Di giorno un bel sole in alto in cielo ad intiepidire l’aria invitando a stare all’aperto, mentre dal tardi pomeriggio i valori climatici ovviamente si abbassano, giusto il Generale ! Freddo più consistente nella notte, ma in buona sostanza è tutto nella norma. Andamento che in Molise dovrebbe accompagnarci sino a Natale, con prosieguo tutto da vedere. E che non faccia tanto freddo, e che il Generale almeno in questo primo approccio sia alquanto “morbido”, lo confermano quelle persone -pochine per la verità, ma pur sempre difficile da capire … – che di giorno e di sera ancora girano in città con t shirt a mezze maniche e senza altro addosso, nonostante l’arrivo del Generale ! Tutti gli altri comunque, e col massimo rispetto per … i calori altrui, preferiscono coprirsi con una bella maglia di lana ed un robusto giaccone al fine di tener lontani i malanni del periodo portati come patrimonio personale dal … Generale ! Già raffreddati, appena l’alto ufficiale è apparso all’orizzonte ? Beh, una magnifica sciarpa di lana sarà a questo punto il toccasana al fine di prevenire febbre ed evitare medicine, per quanto possibile da tenere come soluzione ultima. Ed allora buona stagione invernale a tutti, sperando che il caro Generale non sia “duro” !