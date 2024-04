di Redazione

Un significativo incarico professionale per il direttore responsabile di FuturoMolise, Atella. Ad offrirglielo l’ “Associazione Disabili Visivi APS/ETS”, che lo ha nominato direttore responsabile delle proprie riviste nazionali “BREVI DAL MONDO”, “IL SETTIMANALE”, “PER NOI”, “LA NOSTRA SALUTE”, ”LADY B”, “NOTIZIE ACCESSIBILI”, “SCIENZA SETTIMANALE” E “SPORT SETTIMANALE”. Tali pubblicazioni non sono concorrenziali con FuturoMolise, il che consentirà al giornalista molisano di ricoprire entrambi i ruoli. “Ho accettato -spiega Atella- per consentire all’associazione di proseguire nell’ attività informativa nei confronti dei propri associati disabili visivi e perché non restassero privi di strumenti informativi tanto importanti ed essenziali per loro. Un incarico cioè di schietta solidarietà sociale che mi onoro di ricoprire, ovviamente senza alcun tornaconto personale”.