Nell’incontro tenutosi questa mattina presso l’Assessorato all’Agricoltura, alla presenza dell’Assessore Vittorino Facciolla, si è siglato l’ accordo tra sindacati di categoria Flai, Fai e Uila e Arsarp Molise in merito al comparto dei dipendenti forestali. La sigla dell’accordo riconosce agli operai forestali un avanzamento dei livelli professionali a valere sul triennio 2018-2020.

Questo, nei fatti, attesta un riconoscimento concreto in termini economici al valore e alla professionalità degli operai forestali che da oltre 30 anni svolgono attività di prevenzione e tutela del territorio molisano attraverso l’attività di cantieristica forestale e antincendio boschivo. La sinergia costruita nel tempo con l’Assessorato e l’Arsarp realizza la politica di programmazione da noi tanto auspicata e crea le condizioni per garantire la sicurezza del territorio attraverso l’esperienza e la competenza degli operai forestali.

Nella discussione di questa mattina l’Assessore ha rassicurato rispetto alla certezza dei finanziamenti e delle attività di cantieristica per il 2018 con l’avvio dei lavori non oltre la metà di febbraio e ha garantito nel solco di una programmazione non lasciata al caso, le attività da svolgersi per dare continuità alla serie di interventi pluriennali che mettano in sicurezza il territorio e l’occupazione fino alla prossima programmazione dei fondi europei del PSR.

Al tal proposito si sta già lavorando per perfezionare la nuova misura che permetterà di intervenire sul rimboschimento del territorio. Siamo soddisfatti perché riteniamo che questo modo di operare permetta di dare garanzie per il futuro dei lavoratori forestali nell’ottica della valorizzazione e tutela del territorio.