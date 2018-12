L’amministrazione comunale di Isernia ricorda che l’auditorium Unità d’Italia ha una capienza massima di 700 posti, più altri 6 posti riservati a portatori di disabilità motoria. Tale numero in nessun caso può essere superato.

A tal proposito, in relazione alle tante manifestazioni che si stanno svolgendo all’interno dell’auditorium, specie in questo periodo natalizio, l’assessore alla cultura Eugenio Kniahynicki avverte che, per ragioni di sicurezza, non saranno ammesse deroghe al numero massimo di capienza.

Pertanto, se in occasione di qualsivoglia evento si dovesse registrare presenza di spettatori superiore a quella consentita, lo spettacolo non potrà avere luogo e verrà annullato.