Sicurezza in Edilizia. In un convegno tutte le novità sulla patente a crediti e sulla prevenzione nei cantieri – 23 ottobre 2024 – ore 9,00 – Scuola Edile Molise.

La “Settimana Europea per la Sicurezza e la salute sul lavoro”, anche quest’anno impegna enti e istituzioni a mettere a fuoco i vari aspetti del tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Inail Molise, la Scuola edile del Molise e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, contribuiscono all’iniziativa con un convegno interamente dedicato all’edilizia. Nell’ambito della Settimana Europea per la Sicurezza – mercoledì 23 ottobre, dalle 9 alle 13, presso la Scuola edile del Molise, via S. Giovanni in G., 225/e – la Dr Inail Molise organizzerà un approfondimento sui temi più rilevanti della prevenzione nei cantieri. In primis, verrà esaminato con cura il nuovissimo regolamento sulla Patente a crediti introdotto con obbligo normativo già dal 1° ottobre di quest’anno. Una patente nata per garantire che chi opera in cantiere possieda le qualifiche necessarie e mantenga standard elevati di sicurezza. Finalità e modalità per acquisire il documento saranno esposte dal direttore dell’ITL, Gaetano Fasulo, e dall’ispettore tecnico, Pierpaolo Parente. Tema dettato dalla Settimana Europea della Sicurezza 2024, è il lavoro nell’era digitale. L’Inail – grazie al coordinatore Css Inail, Francesco Salierno – farà comprendere le opportunità del mondo digitale, ossia di tutti gli “oggetti intelligenti” divenuti fondamentali, non solo nella vita quotidiana, ma anche e soprattutto nella progettazione di sistemi di sicurezza. Tra i rischi del lavoro edile non si può omettere il lavoro in quota. Ne parlerà il coordinatore Cter Inail, Pasquale Finelli. Sappiamo, tuttavia, quanto sia difficile per una impresa implementare i sistemi di sicurezza senza finanziamenti. Questo argomento sarà affrontato dalla Dott.ssa Michela Battista. Le aziende del settore saranno rappresentate dal Presidente Acem–Ance, Corrado Di Niro, che farà il punto su tutte le novità approfondite nella mattinata. Aprirà i lavori Andrea Cutillo, Presidente del Comitato Consultivo Provinciale di Campobasso. Massimiliano Del Busso, Presidente della Scuola Edile del Molise e partner Inail nella sensibilizzazione e diffusione di cultura nella sicurezza sul posto di lavoro, coordinerà la tavola rotonda che verrà conclusa dal direttore Inail Molise Rocco Mario Del Nero.