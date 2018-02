L’amministrazione comunale, nel prioritario, importantissimo e indifferibile obiettivo di assicurare, entro l’inizio del prossimo anno 2018-2019, all’intera popolazione scolastica degli istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il massimo grado di sicurezza in relazione a possibili rischi derivanti da potenziali eventi sismici, ha deciso di procedere alla riorganizzazione e ad una nuova distribuzione dei plessi scolastici di competenza comunale, anche in considerazione della imminente consegna del nuovo edificio scolastico di via Umbria che metterà a disposizione della collettività nuovi, importanti spazi per l’istruzione e la didattica.

In tale ottica è stato sviluppato un complesso esame della situazione che ha tenuto conto, per le decisioni da assumere, molteplici fattori di natura tecnica, ma anche didattici-funzionali, quali le esigenze connesse alla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro e, per quanto possibile, la necessità di mantenere l’unità dei singoli istituti d’istruzione, assicurandone la continuità didattica. In tale contesto, sono già stati programmati interventi mirati di manutenzione su specifici edifici scolastici e sono state assicurate le relative risorse finanziarie per l’esecuzione dei lavori in tempi brevi.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto apposito piano che è stato innanzitutto portato a conoscenza e pienamente condiviso con le istituzioni scolastiche locali, attraverso un incontro promosso e tenuto lo scorso 23 gennaio 2018 dall’amministrazione comunale con le dirigenti degli istituti comprensivi della città e la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. Successivamente, data l’importanza del tema, al fine di sviluppare ed esaminare più nel dettaglio le problematiche relative alle singole scuole, alla presenza delle rispettive dirigenti, sono stati tenuti tavoli di lavoro e incontri con i presidenti e con tutti i rappresentanti di entrambi gli istituti comprensivi.

Al termine di tale complesso lavoro, che è stato ritenuto utile e necessario per la delicatezza della problematica trattata e per la consequenziale assunzione di responsabilità nelle scelte da operare, nell’ottica precipua a cui è ispirata l’azione di riordino posta in essere, si è proceduto, in attesa della futura acquisizione di ulteriori immobili oggetto di avviata programmazione, alla riorganizzazione temporanea sotto riportata, distinta per edificio scolastico, che si vuole rendere pubblica tempestivamente al fine di orientare le famiglie, prima della imminente scadenza dei termini di iscrizione al prossimo anno scolastico. È stata, altresì, scartata l’ipotesi di ricorrere a eventuali doppi turni, circostanza da scongiurare giacché creerebbe seri disagi e renderebbe complessa e poco funzionale ogni attività didattica.

Per motivi organizzativi e didattici, i dirigenti scolastici potranno, nell’ambito degli spazi di propria competenza, proporre al Comune eventuali modifiche al piano nella distribuzione degli alunni ad invarianza di numero di aule messe a disposizione.

Per quest’ultima scuola sono state avviate iniziative, verifiche e trattative tendenti a reperire un immobile idoneo nell’area cittadina da destinare a nuova sede dell’Istituto. Infine, per la pro-grammazione del trasporto scolastico, sarà tenuta in debito conto la nuova collocazione delle scuole sul territorio.