di Redazione

“Grazie ad uno straordinario lavoro investigativo la Squadra Mobile di Campobasso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Campobasso, ha tratto in arresto due corrieri e sequestrato 11 kg di cocaina, eliminando in radice la possibilità che la sostanza stupefacente venisse immessa sul mercato molisano. La notizia – dice il Senatore di FdI Costanzo Della Porta – deve farci riflettere sulla necessità di proteggere ancor di più il nostro territorio, pericolosamente aggredito da infiltrazioni criminali soprattutto di origine foggiana. Solo una settimana fa, in occasione della intitolazione della sala consiliare del mio comune ai magistrati Falcone e Borsellino, l’On. Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha affermato che seppure in Molise non ci siano mafie autoctone, la nostra Regione subisce l’influenza della criminalità organizzata pugliese e campana. Da qui il necessario rafforzamento dei presidi di sicurezza e, in tal senso, ho formalizzato, in data 13 febbraio, richiesta al Ministro Piantedosi di riclassificare la Questura di Campobasso in fascia superiore, a rango di Dirigenza Generale. Un ringraziamento sentito all’autorità giudiziaria e alle forze dell’ordine per l’operazione antidroga, una delle più imponenti degli ultimi anni, che incessantemente assicurano la sicurezza degli italiani”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta.