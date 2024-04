di Redazione

“Un caloroso benvenuto al nuovo Questore della Provincia di Campobasso Dott. Cristiano Tatarelli, che conoscerò il prima possibile e al quale comunico la piena disponibilità alla collaborazione sui temi della sicurezza nel territorio di competenza. Il Questore ha già mostrato concreta conoscenza della nostra terra, delle realtà criminali ‘d’importazione’ che operano in Molise e su questi temi, anche in funzione del mio ruolo nella commissione parlamentare antimafia, confermo che ci sarà un dialogo costante, come è avvenuto nel passato e come avviene quotidianamente con la Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine, alle quali rivolgo ancora una volta il mio plauso per l’attività che svolgono a tutela della sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta.