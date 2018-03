Riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Scuole Sicure per Isernia e la Consulta Provinciale degli Studenti, uniti dal medesimo interesse per la sicurezza degli edifici degli Istituti Superiori, hanno iniziato una proficua collaborazione condividendo tre punti importanti:

– Richiesta certificati per tutti gli edifici scolastici facenti capo all’Ente Provincia di Isernia

– Richiesta di scuole in legno, sicuri, economici e di rapida edificazione

– Soluzioni prioritarie per gli Istituti “Cuoco/Manuppella” e “Fermi” per la sicurezza degli edifici e “Majorana” per l’adeguamento degli spazi in proporzione alla popolazione scolastica iscritta.

A tale scopo insieme chiederanno incontri presso ogni Organo competente a decidere in merito, certi che la sicurezza degli Studenti e di ogni Operatore all’interno della scuola sia una priorità per tutti e non solo per chi vive quotidianamente gli ambienti scolastici.

Nell’interesse di tutti, si invita la popolazione a sostenere le iniziative che saranno intraprese e di cui si informerà attraverso i seguenti i canali di comunicazione:

– Stampa

– Sito internet www.cpsisernia.it, area “Vivo la scuola”, sul quale dal 16 marzo prossimo saranno anche disponibili sondaggi

– Gruppo Facebook “Scuole Sicure per Isernia”.

COMITATO SCUOLE SICURE PER ISERNIA

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI