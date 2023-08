“Si, viaggiare”, la serata musicale in ricordo di Lucio Battisti a Venafro

Un evento musicale per ricordare un personaggio di primissimo piano della canzone e della musica leggera italiana, Lucio Battisti. Si svolgerà a partire dalle h 21,00 del 27 agosto prossimo in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, salotto buono della Venafro Antica, per omaggiare l’uomo e l’artista. “Si viaggiare” titola l’appuntamento ed a promuoverlo saranno il Comune di Venafro ed il Collettivo Divergente. Un serata di musica, canzoni, omaggi e ricordi di un personaggio eccellente del panorama musicale nazionale, purtroppo prematuramente scomparso e sempre nei ricordi di tutti.

T.A.